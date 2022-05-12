Российские мобильные операторы не решатся зайти на оккупированные Приазовье и Херсонщину - глава "Киевстара"

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров убежден в том, что российские мобильные операторы не станут работать на оккупированных Россией территориях юга Украины. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Никакие российские операторы туда не зайдут – это моя персональная убежденность. Туда могут зайти "Феникс" и "Крымтелеком" или другие операторы с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей. Но они уже туда зашли – российские оккупанты уже задекларировали, что, например, в Мариуполе начали запускать собственную сеть. Мы тоже видели подобные движения в Мелитополе. И это то, что возможно в ближайшее время", - отметил Комаров.

При этом, по словам руководителя "Киевстара", для этого могут быть использованы некоторые элементы сети украинских операторов, однако пока какие-либо "осмысленные действия" не наблюдаются.

"Хотя, с моей точки зрения, к сожалению, это только вопрос времени... Вообще чужое оборудование довольно трудно использовать, даже базовые станции. Потому что это вопросы лицензий, спектра и тому подобного. Но, например, очень легко использовать антенны, радиорелейные станции (если они нужны), оптоволоконную трансмиссию. То есть они перестраивают, перенаправляют на другие линии сообщения (например, где-то в Крыму) и начинают работать на этой трансмиссии", - рассказал он.

Комаров также подчеркнул, что несмотря на вероятность отключения ретрансляторов на оккупированной территории, риск внешнего проникновения в сеть "Киевстара" отсутствует.

"На оккупированной территории есть базовая станция – ретранслятор, в котором нет никаких данных. Она работает, и ее могут отключить в любой день. Мы не контролируем этот вопрос. Мы контролируем проникновение в периметр сети. И мы можем сказать, что на сегодняшний день такой угрозы нет. Если такая угроза возникнет, мы будем выключать эту часть нашей сети самостоятельно", - добавил он.

Напомним, что 30 апреля российские оккупационные силы отключили жителей Херсонской области и контролируемой ими части Запорожской области от мобильной связи и фиксированного интернета украинских операторов.

Вскоре, однако, связь была восстановлена, при этом сообщалось, что РФ перенаправила интернет-трафик Херсонской области через свою инфраструктуру связи.