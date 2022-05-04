В Херсоне и области все операторы восстановили связь

Ремонтные бригады три дня не могли приступить к ремонту поврежденной магистрали.

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"По состоянию на утро сегодняшнего дня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, возобновили связь в Херсоне и области. Несколько часов назад также была восстановлена фиксированная связь", — заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, передает "Интерфакс-Украина".

Бригады ремонтников оператора три дня ждали возможности приступить к починке магистрального канала.

Ранее сообщалось, что 30 апреля оккупационные войска повредили сети украинских мобильных операторов. В течение трех дней жители областного центра не могли связаться с родными и близкими, а также получить информацию о событиях в стране.

Напомним, что Зеленский выступил против замораживания конфликта с Россией.