СБУ запускает чат-боты для разоблачения предателей и мародеров

Новые чат-боты помогу украинцам быстро идентифицировать преступников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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На первый чат-бот t.me/Traitor_Search_bot можно отправить информацию:

о предателях и коллаборантах;

об интернет-агентах, которые "сливают" врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.

Второй чат-бот t.me/stop_marauder_ua_bot. Он предназначен для сбора информации о мародерах. Эти данные проверяют и размещают на созданном СБУ сайте stopmarauder.com.ua.

Также продолжает эффективно работать официальный чат-бот t.me/stop_russian_war_bot. С первых дней вторжения на него передают тысячи сообщений о позициях и технике врага.

Напомним, к чат-боту в Telegram СБУ добавила также "горячие" телефонные линии, электронную почту и другие мессенджеры.

Мэр Львова Андрей Садовой также заявил, что если арендодатель или отель сдает жилье по ценам выше, чем в довоенное время, он будет считаться мародером, информация о лицах будет передаваться в СБУ и объявляться публично.