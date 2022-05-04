- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
СБУ запускає чат-боти для викриття зрадників та мародерів
Нові чат-боти допоможу українцям швидко ідентифікувати злочинців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
На перший чат-бот t.me/Traitor_Search_bot можна надіслати інформацію про:
- зрадників та колаборантів;
- інтернет-агентів, які "зливають" ворогові важливу інформацію або розповсюджують у соцмережах контент на підтримку загарбників.
Другий чат-бот t.me/stop_marauder_ua_bot. Він призначений для збирання інформації про мародерів. Ці дані перевіряють та розміщують на створеному СБУ сайті stopmarauder.com.ua.
Також продовжує ефективно працювати офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot. З перших днів вторгнення на нього передають тисячі повідомлень про позиції та техніку ворога.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, до чат-боту в Telegram СБУ додала також "гарячі" телефонні лінії, електронну пошту та інші месенджери.
Мер Львова Андрій Садовий також заявив, що якщо орендодавець або готель здає житло за цінами вищими, ніж у довоєнний час, він вважатиметься мародером, інформація про осіб передаватиметься до СБУ та оголошуватиметься публічно.