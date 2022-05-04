СБУ запускає чат-боти для викриття зрадників та мародерів

Нові чат-боти допоможу українцям швидко ідентифікувати злочинців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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На перший чат-бот t.me/Traitor_Search_bot можна надіслати інформацію про:

зрадників та колаборантів;

інтернет-агентів, які "зливають" ворогові важливу інформацію або розповсюджують у соцмережах контент на підтримку загарбників.

Другий чат-бот t.me/stop_marauder_ua_bot. Він призначений для збирання інформації про мародерів. Ці дані перевіряють та розміщують на створеному СБУ сайті stopmarauder.com.ua.

Також продовжує ефективно працювати офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot. З перших днів вторгнення на нього передають тисячі повідомлень про позиції та техніку ворога.

Нагадаємо, до чат-боту в Telegram СБУ додала також "гарячі" телефонні лінії, електронну пошту та інші месенджери.

Мер Львова Андрій Садовий також заявив, що якщо орендодавець або готель здає житло за цінами вищими, ніж у довоєнний час, він вважатиметься мародером, інформація про осіб передаватиметься до СБУ та оголошуватиметься публічно.