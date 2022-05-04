У Херсоні та області всі оператори відновили зв'язок

Ремонтні бригади три дні не могли приступити до ремонту пошкодженої магістралі.

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"Станом на ранок сьогоднішнього дня всі оператори мобільного зв'язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили зв'язок у Херсоні та області. Кілька годин тому також було відновлено фіксований зв'язок", — заявив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, передає "Інтерфакс-Україна".

Бригади ремонтників оператора три дні чекали на можливість приступити до ремонту магістрального каналу.

Раніше повідомлялося, що 30 квітня окупаційні війська пошкодили мережі українських мобільних операторів. Протягом трьох днів мешканці обласного центру не могли зв'язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події у країні.

Нагадаємо, що Зеленський виступив проти заморожування конфлікту з Росією.