Російські окупанти готують "парад" у зруйнованому Маріуполі

Щоб провести парад 9 травня, у Маріуполі проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих та нерозірваних російських боєприпасів.

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За даними української розвідки, до зруйнованого Маріуполя прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що нещодавно саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО. Про це пише ГУР МО.

Основне завдання путінського чиновника – підготовка "урочистих заходів" до 9 травня. Відомо, що окупанти відмовляються від проведення свята в окупованому Донецьку, зокрема, імітації військового параду. В даний час в ОРДЛО не проводяться підготовчі роботи з цих питань.

Тому Маріуполь має стати центром "урочистостей".

З цією метою у місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл убитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Також триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, під час якої росіянам демонструватимуться сюжети про "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами.

Для підготовки матеріалів Маріуполь відвідував пропагандист РФ Володимир Соловйов та керівник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

Нагадаємо, що СБУ розслідує зраду держслужбовців Маріупольського району, які перейшли на бік окупантів.