Про війну у Маріуполі вийшов документальний фільм "Хроніки пекла". Розповідаємо, де можна переглянути стрічку повністю

Автор документальних фільмів "Україна: 100 днів над прірвою" та "Одеса. Кривавий слід російської весни" зняла на волонтерських засадах новий фільм "Маріуполь. Хроніки пекла".

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Зазначається, що це історія життя у Маріуполі з перших днів війни, розказана від імені тих, кому вдалося там вижити. "Світ має знати про те, що відбувається в Маріуполі" — з цих слів починали свою розповідь кожен з одинадцяти героїв фільму, серед яких маріупольські журналісти, волонтери, комендант найбільшого у місті бомбосховища та звичайні домогосподарки.

"Маріуполь — зруйнований, але непокірний. Місто на сході України з населенням майже півмільйона людей пережило окупацію, повну руйнацію та гуманітарну катастрофу. Окупанти знищували цивільних, не даючи змоги втекти. У цьому фільмі — розповідь тих, хто вижив про життя в пеклі і, зрештою, про порятунок", — йдеться в анотації до стрічки.

Фільм зроблено українською продакшн-студією "ТТВ-Студіо". Цілком його можна подивитися за цим посиланням.

Режисером та сценаристом в одній особі виступила Єлизавета Татарінова. Вона відома як автор документальних фільмів "Україна: 100 днів над прірвою", "Одеса. Кривавий слід російської весни" і навіть керівник циклу "Спеціальний репортаж" на одному з телеканалів країни. Татарінова понад десять років була продюсером телекомпанії Deutsche Welle-TV в Україні та працювала радником голови Ради підприємців при Кабінеті міністрів України.

Нагадаємо, раніше командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський закликав провести для порятунку гарнізону в Маріуполі процедуру типу extraction, як при операції у Дюнкерку 1940 року.