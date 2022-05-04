Зеленский выступил против замораживания конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он категорически против замораживания военного конфликта с Российской Федерацией.

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Об этом он заявил, выступая вечером 3 мая на Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Это не означает, что российские войска будут стоять, где находятся сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт", — сказал глава государства, говоря о возможном прекращении огня.

Украина уже остановила Россию в ее продвижении вперед. Президент убежден, что теперь нужно перейти ко второму этапу — максимально сделать так, чтобы Россия отошла с территории Украины.

"Сейчас мы на втором этапе. Третий этап – восстановить максимально территориальную целостность. Там, где можно восстановить территориальную целостность, найти какие-то компромиссы благодаря диалогу на словах, а не диалогу оружия, там Украина будет это делать, но показывая свою позицию как равноправного партнера в любом диалоге", — отметил глава государства.

Говоря о переговорах украинской и российской делегаций, Зеленский сказал, что они общаются на уровне переговорщиков, но он лично в такие договоренности не очень верит.

"Важно говорить, но пока лично президент РФ официально не скажет, я не вижу веса в таких договоренностях", — добавил Зеленский.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российская делегация решила применить тактику давления на переговорный процесс с украинской стороной, заявляя, что он "вернулся в тупик".

Он подчеркнул, что работа украинской делегации при этому полностью прозрачная и проукраинская.