Россия пытается давить на украинскую делегацию, когда заявляет, что "переговоры зашли в тупик", — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российская делегация решила применить тактику давления на переговорный процесс с украинской стороной, заявляя, что он "вернулся в тупик".

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Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе труден. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что работа украинской делегации при этому полностью прозрачна и проукраинская.

Подоляк так ответил на заявление российского президента Владимира Путина, который считает, что "переговоры с украинской делегацией вернулись в тупик после встречи делегаций в Стамбуле". Лидер РФ также назвал массовые убийства в Буче, которые совершили российские солдаты, "провокацией, после которой переговоры еще больше зашли в тупик".

В турецком Стамбуле переговоры Украины и РФ прошли 29 марта. Тогда стороны предложили новые пункты в договор о мире.