Зеленський виступив проти заморожування конфлікту з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він категорично проти заморожування воєнного конфлікту з Російською Федерацією.

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Про це він сказав, виступаючи увечері 3 травня на Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Це не означає, що російські війська стоятимуть там, де зараз. Це заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт", — сказав глава держави, говорячи про можливе припинення вогню.

Україна вже зупинила Росію у її просуванні вперед. Президент переконаний, що тепер треба перейти до другого етапу максимально зробити так, щоб Росія відійшла з території України.

"Зараз ми на другому етапі. Третій етап – відновити максимально територіальну цілісність. Там, де можна відновити територіальну цілісність, знайти якісь компроміси завдяки діалогу на словах, а не діалогу зброї, там Україна це робитиме, але показуючи свою позицію як рівноправного партнера у будь-якому діалозі", — зазначив глава держави.

"Важливо говорити, але поки особисто президент РФ офіційно не скаже, я не бачу ваги в таких домовленостях", — додав Зеленський.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російська делегація вирішила застосувати тактику тиску на переговорний процес із українською стороною, заявляючи, що він "повернувся в глухий кут".

Він наголосив, що робота української делегації при цьому повністю прозора та проукраїнська.