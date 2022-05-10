Луганская область осталась без света, газа, воды и мобильной связи, - Гайдай

Российские войска продолжают обстреливать Луганскую область из-за чего населенные пункты остались без коммуникаций.

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"Луганщина живет вообще без коммуникаций. В свободных населенных пунктах нет света, воды, газа и мобильной связи‼️", - заявил Гайдай 10 мая.

Он добавил, что оккупанты продолжают обстреливать дорогу по направлению Лисичанск-Бахмут. При этом Гайдай надеется, что в ближайшие дни будет возможность завезти гуманитарные грузы для оставшихся более 40 тысяч жителей, которые не выехали из области.

Также продолжаются бои вокруг Попасной, в Белогоровке, в Рубежном и Воеводовке.

По словам Гайдая, эвакуация из населенных пунктов до сих пор невозможна.

Напомним, что российские военные на территории оккупированной Кременной Луганской области "освобождают" помещения учебных заведений и больниц. Краденое спустя вывозят в страну-агрессор РФ.