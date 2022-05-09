Некоторые российские офицеры отказываются наступать на Донбассе - Пентагон

По данным Пентагона, российские войска отказываются подчиняться приказам.

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По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, в ведомстве видят "неподтвержденные сообщения" о том, что российские войска и "офицеры среднего звена на различных уровнях, вплоть до уровня батальона", отказываются подчиняться приказам двигаться вперед в новом наступлении на Донбасс в Украине. Об этом передает CNN.

Чиновник сказал, что эти офицеры либо отказались подчиняться приказам, либо не подчиняются им с той же мерой рвения, которую следует ожидать от офицера.

По словам этого чиновника, российские войска боролись с широко распространенными моральными проблемами с самого начала вторжения в Украину, что является лишь одной из многочисленных проблем, преследовавших российские вооруженные силы во время этой войны.

Российские силы также все еще сталкиваются с проблемами логистики, которые замедляют их продвижение.

Напомним, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 мая сообщил о провале наступления российских войск на Луганщине.