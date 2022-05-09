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"Поздравление с 9 мая от "братьев": оккупанты обстреляли центр Славянска

Славянск, Вадим Лях, Донецкая область
Фото: Оккупанты обстреляли центр Славянска

В понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска, Донецкой области.  

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Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. 

"Поздравление с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", - рассказал Лях. 

Также городской глава призвал местное население не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не публиковать в соцсетях видео или фото обстрелов. 

Напомним, в Донецкой области армия Российской Федерации в сутки обстреляла 15 населенных пунктов. Полиция задокументировала военные преступления России. Среди гражданских есть убитые и раненые. 

Автор:
Анастасия Дедковская