"Поздравление с 9 мая от "братьев": оккупанты обстреляли центр Славянска

В понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска, Донецкой области.

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Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

"Поздравление с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", - рассказал Лях.

Также городской глава призвал местное население не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не публиковать в соцсетях видео или фото обстрелов.

Напомним, в Донецкой области армия Российской Федерации в сутки обстреляла 15 населенных пунктов. Полиция задокументировала военные преступления России. Среди гражданских есть убитые и раненые.