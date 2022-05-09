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"Поздравление с 9 мая от "братьев": оккупанты обстреляли центр Славянска
В понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска, Донецкой области.
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Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.
"Поздравление с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", - рассказал Лях.
Также городской глава призвал местное население не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не публиковать в соцсетях видео или фото обстрелов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в Донецкой области армия Российской Федерации в сутки обстреляла 15 населенных пунктов. Полиция задокументировала военные преступления России. Среди гражданских есть убитые и раненые.