"Привітання з 9 травня від "братів": окупанти обстріляли центр Слов'янська

У понеділок, 9 травня, російські війська обстріляли центр Слов'янська Донецької області.

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Про це повідомив міський голова Вадим Лях.

"Привітання з 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь пошкодження зараз з'ясовуємо", - розповів Лях.

Також міський голова закликав місцеве населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не публікувати у соцмережах відео чи фото обстрілів.

Нагадаємо, на Донеччині армія Російської Федерації на добу обстріляла 15 населених пунктів. Поліція задокументувала воєнні злочини Росії. Серед цивільних є вбиті та поранені.