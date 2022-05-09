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Окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є вбиті та поранені серед цивільних
У Донецькій області армія Російської Федерації за добу обстріляла 15 населених пунктів. Поліція задокументувала воєнні злочини Росії.
Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.
Зазначається, що є вбиті та поранені серед цивільних.
"Руйнувань зазнав щонайменше 31 цивільний об’єкт - житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У поліції поінформували, що російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади.
Також правоохоронці закликають людей не піднімати невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія Російської Федерації зосереджена на наступальних діях на Слобожанському та Донецькому напрямках. Водночас зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.