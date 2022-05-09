Окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є вбиті та поранені серед цивільних

У Донецькій області армія Російської Федерації за добу обстріляла 15 населених пунктів. Поліція задокументувала воєнні злочини Росії.

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Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Зазначається, що є вбиті та поранені серед цивільних.

"Руйнувань зазнав щонайменше 31 цивільний об’єкт - житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства, об’єкти життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади.

Також правоохоронці закликають людей не піднімати невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди.



Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія Російської Федерації зосереджена на наступальних діях на Слобожанському та Донецькому напрямках. Водночас зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.