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Окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів Донеччини: є вбиті та поранені серед цивільних

Донецька область, Донеччина, війна з Росією, війна, військові дії
Фото: Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка

У Донецькій області армія Російської Федерації за добу обстріляла 15 населених пунктів. Поліція задокументувала воєнні злочини Росії. 

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Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України. 

Зазначається, що є вбиті та поранені серед цивільних. 

"Руйнувань зазнав щонайменше 31 цивільний об’єкт - житлові будинки, медзаклад, птахофабрика, промислові підприємства,  об’єкти життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні. 

У поліції поінформували, що російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь,  Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве, Маяки, Нью-Йорк, Кам’янка, Північне, Очеретине, Красногорівка Очеретинської громади.

Також правоохоронці закликають людей не піднімати невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. 

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що армія Російської Федерації зосереджена на наступальних діях на Слобожанському та Донецькому напрямках. Водночас зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України. 

Автор:
Анастасія Дєдковська