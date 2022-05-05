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У Краматорську внаслідок ворожого ранкового обстрілу пошкоджено понад 800 квартир, - голова ОВА

Краматорськ, Донецька область, обстріли, війна з росією, вибиті вікна
Фото: Facebook-сторінка голови Донецької ОВА Павла Кириленка

У Краматорську Донецької області внаслідок ракетного удару у четвер, 5 травня, пошкоджено 810 квартир у 32 багатоповерхівках. 

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook. 

"810 квартир у 32 багатоповерхівках зазнали різних пошкоджень внаслідок авіаракетного удару по Краматорську, який росіяни завдали сьогодні рано вранці", - поінформував Кириленко. 

Він зазначив, це був цілеспрямований удар по цивільним, який міг призвести до величезної кількості жертв, однак своєчасна евакуація врятувала десятки життів. Немає жодного загиблого, але є поранені - 25 людей. 

"Окрім багатоповерхівок, пошкоджено також 6 приватних будинків, 2 школи, дитсадок, медичний заклад, котельню, декілька підприємств та торговельних закладів. У 5 багатоповерхівках відсутня електрика, у 15 – газ. Фахівці вже працюють над відновленням", - додав він. 

Фото 2 — У Краматорську внаслідок ворожого ранкового обстрілу пошкоджено понад 800 квартир, - голова ОВА
Фото 3 — У Краматорську внаслідок ворожого ранкового обстрілу пошкоджено понад 800 квартир, - голова ОВА
Фото 4 — У Краматорську внаслідок ворожого ранкового обстрілу пошкоджено понад 800 квартир, - голова ОВА

Нагадаємо, у ніч на четвер, 5 травня, по Краматорську армія РФ завдала ракетного удару. Станом на 09:30 пошкодження отримали три п'ятиповерхові будівлі, школа та садок. Попередньо відомо про шістьох поранених.

Автор:
Анастасія Дєдковська