Війська РФ обстріляли ракетами Краматорськ

У ніч на четвер, 5 травня, по Краматорську завдали ракетного удару. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

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"Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах та центральній частині міста", - заявив мер.

За словами Гончаренка, серйозні пошкодження отримали три п'ятиповерхові будівлі, школа та садок. Попередньо відомо про шістьох поранених.

"Інформація про жертв та руйнування уточнюється", - додав мер.

Раніше російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області.

А 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинули 52 особи.