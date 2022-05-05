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- Війна Війна
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- Політика
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Війська РФ обстріляли ракетами Краматорськ
У ніч на четвер, 5 травня, по Краматорську завдали ракетного удару. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
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За словами Гончаренка, серйозні пошкодження отримали три п'ятиповерхові будівлі, школа та садок. Попередньо відомо про шістьох поранених.
"Інформація про жертв та руйнування уточнюється", - додав мер.
Раніше російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
А 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинули 52 особи.