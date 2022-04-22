Оккупанты ночью обстреляли Славянск, повреждены более 20 жилых домов

В ночь с 21 на 22 апреля российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава городской военно-гражданской администрации (ГВГА) Вадим Лях.

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По его словам, город обстреляли, вероятно, кассетными бомбами.

"Ночь прошла беспокойно, город подвергся обстрелам. Вероятно, это были кассетные бомбы. К счастью, обошлось без жертв. Ущерб сейчас устанавливается", – написал Лях.

Глава ГВГА отметил, что сейчас власти города проводят ликвидацию последствий ночных прилетов.

"В городе пострадали девять многоэтажных домов, 12 домов частной застройки, школа, магазин, остановочные пункты. Выбиты окна, частично повреждены кровли", – рассказал Лях.

Он подчеркнул, что в настоящее время РЭС завершает работы по восстановлению электроснабжения, а после окончания проверки будет подан газ.

"Все выбитые оконные стекла в окнах многоэтажной и частной застройки затянем пленкой. Даже в том жилье, откуда уехали хозяева. Этим уже занимается КП "Благоустройство", – сообщил чиновник.

Кроме этого, как заявил Лях, добавилось работы и троллейбусному управлению.

"Они уже восстановили поврежденную линию. Пока троллейбусы снова едут по привычному маршруту", – добавил глава ГВГА.

Ранее Генеральный штаб заявил о начале наступления вражеских войск на Донбассе. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.

Напомним, 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар, в результате чего погибли 52 человека.

Из-за повреждений, вызванных обстрелом, железнодорожный вокзал Краматорска приостановил свою работу.