Окупанти вночі обстріляли Слов'янськ, пошкоджено понад 20 житлових будинків

У ніч із 21 на 22 квітня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації (МВЦА) Вадим Лях.

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За його словами, місто обстріляли, мабуть, касетними бомбами.

"Ніч пройшла неспокійно, місто зазнало обстрілів. Ймовірно, це були касетні бомби. На щастя, обійшлося без жертв. Збитки зараз встановлюються", — написав Лях.

Глава МВЦА зазначив, що зараз влада міста проводить ліквідацію наслідків нічних прильотів.

"У місті постраждали дев'ять багатоповерхових будинків, 12 будинків приватної забудови, школа, магазин, зупинкові пункти. Вибито вікна, частково пошкоджено покрівлі", — розповів Лях.

Він наголосив, що наразі РЕМ завершує роботи з відновлення електропостачання, а після закінчення перевірки буде подано газ.

"Всі вибиті шибки у вікнах багатоповерхової та приватної забудови затягнемо плівкою. Навіть у тому житлі, звідки поїхали господарі. Цим уже займається КП "Благоустрій", — повідомив чиновник.

Крім цього, як заявив Лях, додалося роботи та тролейбусному управлінню.

"Вони вже відновили пошкоджену лінію. Поки що тролейбуси знову йдуть за звичним маршрутом", — додав голова МВЦА.

Раніше Генеральний штаб заявив про початок настання ворожих військ на Донбасі. Основні зусилля російських окупантів зараз зосереджено на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також утриманні вже захоплених територій.

Нагадаємо, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області було завдано удару, внаслідок чого загинуло 52 особи.

Через пошкодження, викликані обстрілом, залізничний вокзал Краматорська призупинив свою роботу.