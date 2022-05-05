Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск

В ночь на четверг, 5 мая, по Краматорску нанесли ракетный удар. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

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"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города", —заявил мэр.

По словам Гончаренко, серьезные повреждения получили три пятиэтажных здания, школа и садик. Предварительно известно о шести раненых.

"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — добавил мэр.

Ранее российские войска мощно обстреляли город Славянск Донецкой области.

А 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области был нанесен удар, в результате чего погибли 52 человека.