В Краматорске в результате вражеских утренних обстрелов повреждено более 800 квартир, - глава ОВА

В Краматорске Донецкой области в результате ракетного удара в четверг, 5 мая, повреждено 810 квартир в 32 многоэтажках.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в Facebook.

"810 квартир в 32 многоэтажках получили различные повреждения в результате авиаракетного удара по Краматорску, который россияне нанесли сегодня ранним утром", - проинформировал Кириленко.

Он отметил, что это был целенаправленный удар по гражданским, который мог привести к огромному количеству жертв, однако своевременная эвакуация спасла десятки жизней. Нет ни одного погибшего, но ранены - 25 человек.

"Кроме многоэтажек, повреждены также 6 частных домов, 2 школы, детсад, медицинское учреждение, котельная, несколько предприятий и торговых заведений. В 5 многоэтажках отсутствует электричество, в 15 – газ. Специалисты уже работают над восстановлением", - добавил он.

Напомним, в ночь на четверг, 5 мая, по Краматорску армия РФ нанесла ракетный удар. По состоянию на 09:30 повреждения получили три пятиэтажных здания, школа и садик. Предварительно известно о шести раненых.