Російська армія зосереджена на наступальних діях у двох напрямках, - Генштаб ЗСУ

Армія Російської Федерації зосереджена на наступальних діях на Слобожанському та Донецькому напрямках. Водночас зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зокрема зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

Водночас на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Окремі визначені підрозділи Республіки Білорусь продовжують виконання завдань з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, в результаті наступу підрозділами українська армія відновила контроль над селами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове та Перемога, розташовані біля траси з Харкова на Старий Салтів.