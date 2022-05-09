Российская армия сосредоточена на наступательных действиях по двум направлениям, - Генштаб ВСУ

Армия Российской Федерации сосредоточена на наступательных действиях в Слобожанском и Донецком направлениях. В то же время сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

В частности, сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

В то же время на Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Отдельные подразделения Республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

Напомним, в результате наступления подразделениями украинская армия возобновила контроль над селами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа, расположенные возле трассы из Харькова на Старый Салтов.