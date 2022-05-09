Оккупанты за сутки обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области: есть убитые и раненые среди гражданских

В Донецкой области армия Российской Федерации в сутки обстреляла 15 населенных пунктов. Полиция задокументировала военные преступления России.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что есть убитые и раненые среди гражданских.

"Разрушениям подвергся по меньшей мере 31 гражданский объект — жилые дома, медучреждение, птицефабрика, промышленные предприятия, объекты жизнеобеспечения", — говорится в сообщении.

В полиции проинформировали, что российские войска ударили по таким населенным пунктам, как Мариуполь, Николаевка, Авдеевка, Соледар, Торецк, Угледар, Железное, Парасковеевка, Дробышево, Маяки, Нью-Йорк, Каменка, Северное, Очеретино, Красногоровка Очеретинской громады.

Также правоохранители призывают людей не поднимать неизвестные предметы и не трогать неразорвавшиеся снаряды.



Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что армия Российской Федерации сосредоточена на наступательных действиях на Слобожанском и Донецком направлениях. В то же время сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.