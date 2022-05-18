Україна хоче приєднатися до роумінгового простору ЄС

Наразі понад 5,7 млн українців покинули свої домівки в пошуках захисту та притулку в сусідніх країнах ЄС. Тому надзвичайно важливо, щоб розлучені сім’ї продовжували підтримувати доступний зв’язок зі своїми рідними та друзями

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В умовах воєнного часу Міністерство цифрової трансформації продовжує будувати цифрову державу, у центрі якої людина. Здійснювати проєвропейські реформи та спрощувати отримання послуг. Забезпечувати зручний сервіс та значно зменшувати бюрократію і корупцію.

"Ми постійно працюємо над запуском нових послуг та сервісів навіть в умовах війни. І готові ділитися набутим досвідом із європейськими колегами, щоб зробити внесок у розбудову цифрового майбутнього ЄС. Україна зацікавлена у взаємосумісності наших цифрових документів із європейськими. Наша команда уже активно працює з європейськими партнерами для розробки Європейського гаманця цифрової ідентифікації (European Digital Identity Wallet)", — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Маргрет Вестагер.

Також міністр наголосив, що Україна зацікавлена у приєднанні до роумінгового простору ЄС і запропонував розпочати переговори щодо цього питання на двосторонньому рівні.

"Мільйони мирних українців покинули свої домівки в пошуках захисту та притулку в сусідніх країнах ЄС. Наразі це понад 5,7 млн наших громадян. Тому надзвичайно важливо, щоб розлучені сім’ї продовжували підтримувати доступний зв’язок зі своїми рідними та друзями. Для цього важливо забезпечувати можливість безоплатного або зниженого роумінгу для українців у ЄС, принаймні до закінчення війни. Тож Україна зацікавлена у приєднанні до роумінгового простору ЄС. Вважаємо це логічним продовженням нашої спільної роботи щодо інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС", — сказав Михайло Федоров.

Оскільки значна частина телекомунікаційної інфраструктури була зруйнована російськими загарбниками та потребує відновлення, Мінцифра спільно з партнерами з DG CONNECT опрацьовує можливість приєднання до Програми Connecting Europe Facility. Мінцифра сформувала попередній перелік технічних потреб, які планує спільно з DG CONNECT комунікувати серед європейських партнерів.