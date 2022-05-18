lifecell сделал бесплатными до конца мая входящие звонки в роуминге в 12 странах

Мобильный оператор lifecell запускает акцию, в рамках которой абоненты смогут принимать входящие звонки в 12 странах Европы без дополнительной платы, если они уже оплатили свой пакет услуг.

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Как говорится в сообщении компании, акция действует по 31 мая в следующих странах: Бельгия, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Польша, Румыния, Словакия, Франция, Швеция.

"Каждому абоненту, у которого оплачен пакет услуг (на 4 недели, 30 дней или месяц) по тарифному плану и который будет находиться или зарегистрируется в сети одной из 12 перечисленных стран в период, предоставляется возможность принимать входящие звонки без дополнительной платы", - сообщают в lifecell.

Ранее этот оператор разрешил использовать также до конца мая без дополнительной платы тарифные гигабайты, входящие в соответствующий пакет услуг, не только в Украине, но и еще в 31 стране.

Отметим, что другой украинский мобильный оператор "Киевстар" на днях расширил предоставление внутренних тарифов в роуминге с 9 до 16 стран.

Напомним также, что недавно lifecell объявил о прекращении взимания платы за интернет-трафик при пользовании рядом электронных сервисов для онлайн-обучения. Ранее на подобный шаг пошли и два других основных мобильных оператора — Vodafone и "Киевстар".

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