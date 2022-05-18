lifecell зробив безкоштовними до кінця травня вхідні дзвінки у роумінгу у 12 країнах

Мобільний оператор lifecell запускає акцію, в рамках якої абоненти зможуть приймати дзвінки в 12 країнах Європи без додаткової плати, якщо вони вже оплатили свій пакет послуг.

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Як йдеться у повідомленні компанії, акція діє по 31 травня у таких країнах: Бельгія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Польща, Румунія, Словаччина, Франція, Швеція.

"Кожному абоненту, у якого оплачено пакет послуг (на 4 тижні, 30 днів або місяць) за тарифним планом та який перебуватиме або зареєструється в мережі однієї з 12 перелічених країн, надається можливість приймати вхідні дзвінки без додаткової плати", - повідомляють у lifecell.

Раніше цей оператор дозволив використовувати також до кінця травня без додаткової плати тарифні гігабайти, що входять до відповідного пакету послуг, не лише в Україні, а й ще у 31 країні.

Зазначимо, що інший український мобільний оператор "Київстар" днями розширив надання внутрішніх тарифів у роумінгу з 9 до 16 країн.

Нагадаємо також, що нещодавно lifecell оголосив про припинення стягнення плати за інтернет-трафік при користуванні низкою електронних сервісів для навчання. Раніше на подібний крок пішли й два інші основні мобільні оператори — Vodafone і "Київстар".

Джерело фото: ua.depositphotos.com