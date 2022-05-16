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В ЕС запустили телефонную горячую линию для беженцев на украинском языке
Еврокомиссия запустила специальную телефонную горячую линию на украинском языке для предоставления информации и помощи спасающимся от российской агрессии украинцам.
Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.
Позвонив на горячую линию, украинцы, которые спасаются от войны, могут получить широкий спектр практической и полезной информации и ответы на вопросы относительно условий въезда и путешествия в ЕС, доступа к правам и возможностям, таким как образование, работа или здравоохранение.
Позвонить на горячую линию на украинском языке в пределах ЕС можно по номеру 00 800 6 7 8 9 10 11 (услуга предоставляется бесплатно), а также из ЕС по номеру +32 22 99 96 96 (применяются стандартные международные тарифы).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Горячая линия также доступна на официальных языках ЕС и на русском. Дополнительно есть бесплатная услуга обратного звонка. Больше информации доступно на сайте EDCC .
Напомним, что с начала агрессии более 5,23 миллионов украинцев выехали в соседние страны. К беженцам относятся преимущественно женщины, дети и лица старше 60 лет.
Международная организация по миграции (МОМ) запросила $514 млн на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Украины.