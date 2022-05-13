Wizz Air предоставит 10 тысяч бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев на период с 14 мая по 15 июня 2022 года.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы рады сообщить, что в партнерстве с Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation и USPUK мы предлагаем 10 000 бесплатных билетов для украинских беженцев на поездку из соседних с Украиной стран в Великобританию", - говорится в сообщении.

Добраться до Великобритании можно из Польши, Болгарии, Словакии, Венгрии, Румынии.

Акция действует по визовой программе британского правительства "Жилье для Украины".

Бесплатные билеты предоставляются на поездки в период с 14 мая по 15 июня 2022 года.

Забронировать бесплатный билет можно на сайте Wizz Air.

"Надеемся, что эта инициатива поможет многим украинцам в ближайшее время добраться до безопасного места в Великобритании", - говорится в сообщении.

Напомним, венгерская авиакомпания Wizz Air возобновила продажу билетов на рейсы из Украины. При этом возможность бронировать билеты есть только начиная с июля 2022 года.