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Wizz Air надасть 10 тисяч безкоштовних квитків до Великобританії для українських біженців
Wizz Air надасть 10 тисяч безкоштовних квитків до Великобританії для українських біженців на період з 14 травня до 15 червня 2022 року.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Ми раді повідомити, що у партнерстві з Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation та USPUK ми пропонуємо 10 000 безкоштовних квитків для українських біженців на поїздку із сусідніх з Україною країн до Великобританії", - говориться у повідомленні.
Дістатись Великобританії можна з Польщі, Болгарії, Словаччини, Угорщини, Румунії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Акція діє за візовою програмою британського уряду "Житло для України".
Безкоштовні квитки надаються на поїздки з 14 травня по 15 червня 2022 року.
Забронювати безкоштовний квиток можна на сайті Wizz Air.
"Сподіваємося, що ця ініціатива допоможе багатьом українцям найближчим часом дістатися безпечного місця у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на рейси з України. При цьому можливість бронювати квитки є лише з липня 2022 року.