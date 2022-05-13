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Wizz Air надасть 10 тисяч безкоштовних квитків до Великобританії для українських біженців

Wizz Air надасть 10 тисяч безкоштовних квитків до Великобританії для українських біженців

Wizz Air надасть 10 тисяч безкоштовних квитків до Великобританії для українських біженців на період з 14 травня до 15 червня 2022 року.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми раді повідомити, що у партнерстві з Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation та USPUK ми пропонуємо 10 000 безкоштовних квитків для українських біженців на поїздку із сусідніх з Україною країн до Великобританії", - говориться у повідомленні.

Дістатись Великобританії можна з Польщі, Болгарії, Словаччини, Угорщини, Румунії.

Акція діє за візовою програмою британського уряду "Житло для України".

Безкоштовні квитки надаються на поїздки з 14 травня по 15 червня 2022 року.

Забронювати безкоштовний квиток можна на сайті Wizz Air.

"Сподіваємося, що ця ініціатива допоможе багатьом українцям найближчим часом дістатися безпечного місця у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на рейси з України. При цьому можливість бронювати квитки є лише з липня 2022 року.

Автор:
Світлана Манько