Wizz Air надасть 10 тисяч безкоштовних квитків до Великобританії для українських біженців на період з 14 травня до 15 червня 2022 року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми раді повідомити, що у партнерстві з Choose Love, The Shapiro Foundation, The Steve Morgan Foundation та USPUK ми пропонуємо 10 000 безкоштовних квитків для українських біженців на поїздку із сусідніх з Україною країн до Великобританії", - говориться у повідомленні.

Дістатись Великобританії можна з Польщі, Болгарії, Словаччини, Угорщини, Румунії.

Акція діє за візовою програмою британського уряду "Житло для України".

Безкоштовні квитки надаються на поїздки з 14 травня по 15 червня 2022 року.

Забронювати безкоштовний квиток можна на сайті Wizz Air.

"Сподіваємося, що ця ініціатива допоможе багатьом українцям найближчим часом дістатися безпечного місця у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на рейси з України. При цьому можливість бронювати квитки є лише з липня 2022 року.