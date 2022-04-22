Авиакомпания WizzAir запускает продажу билетов в Украине

Венгерская авиакомпания Wizz Air возобновила продажу билетов на рейсы из Украины. При этом возможность бронировать билеты есть только начиная с июля 2022 года.

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В системе бронирования венгерского лоукостера по состоянию на 22 апреля доступны несколько направлений из Киева и Одессы. Например, можно забронировать авиабилет на рейс из Киева в Вену, Варшаву Рим, Милан, Вильнюс, из Одессы – в Берлин, Рим, Милан и другие города. Ближайшая. Также доступны для бронирования билеты на рейсы с 4 июля из других стран в Украину.

В комментарии для Delo.ua в Wizz Air уточнили, что если военное положение продлят, и оно будет действовать в день вылета, то рейс перенесут.

"Дату полета можно перенести или запросить возврат денег. Если у клиента есть аккаунт на сайте Wizz Air, то на аккаунт возвращаются деньги в течении 72 часов. Если клиент хочет вернуть деньги на свою личную банковскую карту, то они возвращаются в течении 14-20 рабочих банковских дней", — резюмировали в компании.

Ранее Wizz Air приняла решение отменить все свои рейсы в Россию на период летнего сезона, а также удаляет соответствующие маршруты из системы бронирования.

Напомним, авиакомпания Wizz Air продлила с 31 марта до 10 апреля срок использования 100 тысяч бесплатных билетов на рейсы по континентальной Европе, выделенных для граждан Украины, оказавшихся в Польше, Словакии, Венгрии или Румынии.