Wizz Air продлила срок 100 тысяч бесплатных билетов для беженцев из Украины до 10 апреля

Лоукостер Wizz Air продлил с 31 марта до 10 апреля срок использования 100 тысяч бесплатных билетов на рейсы по континентальной Европе, выделенных для граждан Украины, оказавшихся в Польше, Словакии, Венгрии или Румынии. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Хотим заверить всех украинских беженцев, что на многих наших маршрутах, в том числе на рейсах, выполняемых из Будапешта, Гданьска, Кракова и Катовице, есть свободные места. Хотя определенные маршруты на определенные даты пользуются большим спросом, чем другие, и, к сожалению, посадочные места на них уже распроданы, мы продолжаем отслеживать бронирование и добавляем новые места, где это возможно", - отмечается также в нем.

Wizz Air также продолжает добавлять большие самолеты и дополнительные рейсы из пограничных стран в Европу, чтобы помочь с транспортировкой нуждающихся украинских беженцев.

Кроме того, авиакомпания продолжает предлагать украинцам билеты по 29,99 евро на все другие рейсы (кроме ОАЭ, Исландии и Канарских островов), а также по 69,99 евро на все рейсы в ОАЭ, Исландию и на Канарские острова, чтобы поддержать украинских беженцев, независимо от места их нынешнего пребывания. Билеты с такими тарифами также будут доступны до 10 апреля.

"Авиакомпания рекомендует пассажирам проверять сайт Wizz Air, поскольку могут быть доступны более низкие тарифы. В то же время, мы стремимся обеспечить украинских беженцев доступными авиаперелетами в кризис независимо от того, где они находятся", - говорят в Wizz Air.

Компания дает понять, что для того, чтобы воспользоваться ее предложениями, дополнительно ничего делать не нужно: достаточно при бронировании билета указать номер украинского загранпаспорта и показать его при регистрации.

Напомним также, что Wizz Air сейчас предлагает украинским беженцам работу, однако продлила отмену своих рейсов в/из Украины на два месяца - до июня.