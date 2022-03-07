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Бизнес
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Wizz Air продлили отмену рейсов в и из Украины до лета

Wizz Air продлили отмену рейсов в и из Украины до лета

Из-за войны венгерский лоукостер Wizz Air отменила все рейсы в Украину и из нее до июня 2022 года.

Венгерская авиакомпания Wizz Air продлила отмену рейсов из Украины и в Украину до лета. Предварительно ожидаемся, что рейсы возобновят в июне. Информация об этом содержится в системе бронирования авиакомпании.

Первоначально с началом войны Россией против Украины 24 февраля авиакомпания отменила рейсы до 26 марта включительно.

Владельцы билетов до 1 июня получили от компании предложение обменять их на рейсы с более поздней датой, вернуть деньги или положить их на годовой депозит для покупки билетов в будущем с 20% добавкой.

Как сообщалось, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Wizz Air работали над эвакуацией своих бортов и сотрудников с семьями из Украины.

Ранее на неограниченный срок от всех рейсов в Украину и из страны отказалась ирландская авиакомпания Ryanair.