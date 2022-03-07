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Wizz Air продовжили скасування рейсів до і з України до літа
Через війну угорський лоукостер Wizz Air скасувала всі рейси в Україну та з неї до червня 2022 року.
Угорська авіакомпанія Wizz Air продовжила скасування рейсів з України та в Україну до літа. Попередньо очікуємось, що рейси відновлять у червні. Інформація про це міститься в системі бронювання авіакомпанії.
Спочатку з початком війни Росією проти України 24 лютого авіакомпанія відмінила рейси до 26 березня включно.
Власники квитків до 1 червня отримали від компанії пропозицію обміняти їх на рейси з пізнішою датою, повернути гроші або покласти їх на річний депозит для придбання квитків у майбутньому з 20% добавкою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як повідомлялося, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Wizz Air працювали над евакуацією своїх бортів та співробітників із сім'ями з України.
Раніше на необмежений термін від усіх рейсів в Україну та з країни відмовилася ірландська авіакомпанія Ryanair.