Wizz Air продовжили скасування рейсів до і з України до літа

Через війну угорський лоукостер Wizz Air скасувала всі рейси в Україну та з неї до червня 2022 року.

Угорська авіакомпанія Wizz Air продовжила скасування рейсів з України та в Україну до літа. Попередньо очікуємось, що рейси відновлять у червні. Інформація про це міститься в системі бронювання авіакомпанії.

Спочатку з початком війни Росією проти України 24 лютого авіакомпанія відмінила рейси до 26 березня включно.

Власники квитків до 1 червня отримали від компанії пропозицію обміняти їх на рейси з пізнішою датою, повернути гроші або покласти їх на річний депозит для придбання квитків у майбутньому з 20% добавкою.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у Wizz Air працювали над евакуацією своїх бортів та співробітників із сім'ями з України.

Раніше на необмежений термін від усіх рейсів в Україну та з країни відмовилася ірландська авіакомпанія Ryanair.