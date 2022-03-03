Авиакомпания Wizz Air предлагает украинским беженцам работу

Wizz Air предлагает работу и поддержку переселенцам из Украины.

Венгерская авиакомпания Wizzair приглашает украинских беженцев на работу. В пакет, который авиаперевозчик анонсирует в соцсети, входит переезд, размещение на 30 дней в гостинице, а также содействие в получении лицензии на работу в Будапеште.

Посмотреть список вакансий можно по ссылке.

Напомним, Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тысяч билетов для украинцев, бегущих сейчас от войны, которую начала Россия в Украине.