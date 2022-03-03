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Суспільство
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Авіакомпанія Wizz Air пропонує українським біженцям роботу

Авіакомпанія Wizz Air пропонує українським біженцям роботу
Авіакомпанія Wizz Air пропонує українським біженцям роботу

Wizz Air пропонує роботу та підтримку переселенцям з України.

 

Угорська авіакомпанія Wizzair запрошує українських біженців на роботу. У пакет, який авіаперевізник анонсує у соцмережі, входить переїзд, розміщення на 30 днів у готелі, а також сприяння отриманню ліцензії на роботу в Будапешті.

Переглянути список вакансій можна по посилання .

Фото 2 — Авіакомпанія Wizz Air пропонує українським біженцям роботу

Нагадаємо, Wizz Air вирішила надати безкоштовно 100 тисяч квитків для українців, які зараз тікають від війни, яку почала Росія в Україні.

Автор:
Світлана Манько