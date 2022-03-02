Авиакомпания Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тысяч билетов для украинцев, бегущих сейчас от войны, которую начала Россия в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Wizz Air стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте", — говорится в сообщении.

Забронировать билеты можно здесь. Бесплатно можно взять с собой ручную кладь размером 40x30x20 см. Также можно докупить дополнительное место для багажа.

WIZZ is committed to helping Ukrainian refugees reach their destination, wherever that may be. We are providing 100,000 free seats on short-haul flights departing from Poland, Slovakia, Hungary, and Romania in March. Book your travel at https://t.co/eDw80hGC2k pic.twitter.com/2duHFtPdr3 — Wizz Air (@wizzair) March 1, 2022

Отметим, авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы в Украину до 27 марта.