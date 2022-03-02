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Авиакомпания Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тысяч билетов для украинцев, бегущих сейчас от войны, которую начала Россия в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Wizz Air стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте", — говорится в сообщении.
Забронировать билеты можно здесь. Бесплатно можно взять с собой ручную кладь размером 40x30x20 см. Также можно докупить дополнительное место для багажа.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы в Украину до 27 марта.