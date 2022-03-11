Wizz Air продовжила використання 100 тисяч безкоштовних квитків для біженців з України до 10 квітня

Лоукостер Wizz Air продовжив з 31 березня до 10 квітня термін використання 100 тисяч безплатних квитків на рейси континентальною Європою, виділених для громадян України, які опинилися в Польщі, Словаччині, Угорщині або Румунії. Про це йдеться у повідомленні авіаперевізника.

"Хочемо запевнити всіх українських біженців, що на багатьох наших маршрутах, у тому числі на рейсах, які виконуються з Будапешта, Гданська, Кракова та Катовіце, ще є вільні місця. Хоча певні маршрути на певні дати мають більшим попитом, ніж інші, і, на жаль, посадкові місця на них уже розпродані, ми продовжуємо відстежувати бронювання та додаємо нові місця, де це можливо”, - наголошується також у ньому.

Wizz Air також продовжує додавати великі літаки і додаткові рейси з прикордонних країн до Європи, щоб допомогти з транспортуванням українських біженців.

Крім того, авіакомпанія продовжує пропонувати українцям квитки по 29,99 євро на всі інші рейси (крім ОАЕ, Ісландії та Канарських островів), а також по 69,99 євро на всі рейси до ОАЕ, Ісландії та на Канарські острови, щоб підтримати українських біженців незалежно від місця їхнього нинішнього перебування. Квитки з такими тарифами будуть доступні також до 10 квітня.

"Авіакомпанія рекомендує пасажирам перевіряти сайт Wizz Air, оскільки можуть бути доступні нижчі тарифи. Водночас ми прагнемо забезпечити українських біженців доступними авіаперельотами під час кризи незалежно від того, де вони перебувають", - кажуть у Wizz Air.

Компанія дає зрозуміти, що для того, щоб скористатися її пропозиціями, додатково нічого робити не потрібно: достатньо при бронюванні квитка вказати номер українського закордонного паспорта і показати його при реєстрації.

Нагадаємо також, що Wizz Air зараз пропонує українським біженцям роботу, проте продовжила скасування своїх рейсів в/з України на два місяці - до червня.