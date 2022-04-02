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Транспорт
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Wizz Air отменила на летний сезон все авиарейсы в Россию

Wizz Air отменила на летний сезон все авиарейсы в Россию
В Wizz Air будут информировать пассажиров о любых дальнейших изменениях "в установленном порядке". Фото: Facebook/Wizz Air

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приняла решение отменить все свои рейсы в Россию на период летнего сезона, а также удаляет соответствующие маршруты из системы бронирования.

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Об этом в социальной сети Facebook сообщает пресс-служба венгерского лоукостера.

"Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены на полный график летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования", заявили в авиакомпании.

В Wizz Air будут информировать пассажиров о любых дальнейших изменениях "в установленном порядке".

Напомним, авиакомпания Wizz Air продлила с 31 марта до 10 апреля срок использования 100 тысяч бесплатных билетов на рейсы по континентальной Европе, выделенных для граждан Украины, оказавшихся в Польше, Словакии, Венгрии или Румынии. 

Wizz Air также продолжает добавлять большие самолеты и дополнительные рейсы из пограничных стран в Европу, чтобы помочь с транспортировкой нуждающихся украинских беженцев.

Чтобы воспользоваться предложениями лоукостера, достаточно при бронировании билета указать номер украинского загранпаспорта и показать его при регистрации.

Ранее сообщалось, что Wizz Air предлагает украинским беженцам работу, однако продлила отмену своих рейсов в/из Украины на два месяца – до июня.

Автор:
Дмитрий Нарожный