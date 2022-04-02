Wizz Air скасувала на літній сезон усі авіарейси до Росії

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до Росії на період літнього сезону, а також видаляє відповідні маршрути із системи бронювання.

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Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє пресслужба угорського лоукостера.

"Wizz Air постійно стежить за поточною ситуацією, тому всі рейси в/з Росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону до 30 жовтня. Рейси видаляються із системи бронювання", — заявили в авіакомпанії.

У Wizz Air інформуватимуть пасажирів про будь-які подальші зміни "в установленому порядку".

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air продовжила з 31 березня до 10 квітня термін використання 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси континентальною Європою, виділених для громадян України, які опинилися в Польщі, Словаччині, Угорщині або Румунії.

Wizz Air також продовжує додавати великі літаки і додаткові рейси з прикордонних країн до Європи, щоб допомогти з транспортуванням українських біженців.

Щоб скористатися пропозиціями лоукостера, достатньо при бронюванні квитка вказати номер українського закордонного паспорта та показати його при реєстрації.

Раніше повідомлялося, що Wizz Air пропонує українським біженцям роботу, проте продовжила скасування своїх рейсів в/із України на два місяці – до червня.