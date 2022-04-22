Авіакомпанія WizzAir запускає продаж квитків в Україні

Угорська авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на рейси з/в України. При цьому можливість бронювати квитки є лише з липня 2022 року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У системі бронювання угорського лоукостера станом на 22 квітня доступні кілька напрямків із Києва та Одеси. Наприклад, можна забронювати авіаквиток на рейс з Києва до Відня, Варшави, Риму, Мілану, Вільнюсу, з Одеси – до Берліна, Риму, Мілану та інших міст. Також доступні для бронювання квитки на рейси з 4 липня з інших країн в Україну.

У коментарі для Delo.ua у Wizz Air уточнили, що якщо воєнний стан продовжать і він буде діяти в день вильоту, то рейс перенесуть.

"Дату польоту можна перенести або запросити повернення грошей. Якщо у клієнта є аккаунт на сайті Wizz Air, то на аккаунт повертаються гроші протягом 72 годин. Якщо клієнт хоче повернути гроші на свою особисту банківську картку, то вони повертаються протягом 14-20 робочих банківських днів", — резюмували в компанії.

Раніше Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до Росії на період літнього сезону, а також видаляє відповідні маршрути із системи бронювання.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air продовжила з 31 березня до 10 квітня термін використання 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси континентальною Європою, виділених для громадян України, які опинилися в Польщі, Словаччині, Угорщині або Румунії.