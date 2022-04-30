Международная организация по миграции запросила еще $514 млрд для пострадавших от войны украинцев

Международная организация по миграции (МОМ) запросила $514 млн на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Украины, в том числе украинским беженцам в других странах.

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По данным ООН, с начала войны число внутренних вынужденных переселенцев достигло 7,7 млн человек, а число беженцев – пяти миллионов, включая по меньшей мере 233 тысяч граждан третьих стран.

«МОМ продолжает оказывать поддержку правительству Украины и властям на местах, а также НКО и организациям гражданского общества. Главный компонент такой помощи – обеспечение крова для тех, кому пришлось бросить свои дома, спасаясь от военных действий. Вместе с партнерами МОМ пытается приспособить под временное жилье различные здания и создать как можно больше центров приема, распределения и транзита для внутренних переселенцев и беженцев», — говорится в сообщении организации.

Выступая накануне в Киеве, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что в отличие от масштабных гуманитарных операций ООН в некоторых других странах, в Украине существуют эффективные институты и правительство, которое поддерживает своих граждан, и ООН координирует все свои усилия с этими структурами.

«Это одна из наиболее стремительно расширяющихся гуманитарных операций из тех, что мы когда-либо разворачивали. Я понимаю, что не все идеально; и все, что мы можем сделать сегодня, меркнет перед масштабом потребностей. Я приехал, чтобы заверить вас в том, что мы и далее будем укреплять эти усилия, координируя их на каждом этапе с правительством Украины», — сказал Гутерриш.

Напомним, Гутерриш в среду, 27 апреля, прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.