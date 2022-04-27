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Генсек ООН Гутерриш прибыл в Украину
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 27 апреля, прибыл в Киев, где планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в Twitter.
Генсек отметил, что собирается продолжим н работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон боевых действий.
"Чем скорее закончится эта война, тем лучше — для Украины, России и мира", - написал он.
Перед этим Гуттериш 25 апреля приехал в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Генсек ООН повторил предложение о создании контактной группы ООН, России и Украины по организации гуманитарных коридоров.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагал ввести в Украине Пасхальную "гуманитарную паузу", но Кремль не поддержал его инициативу.