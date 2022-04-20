Генсек ООН Гутерриш инициировал четырехдневную "гуманитарную паузу" с 21 апреля

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предложил ввести в Украине Пасхальную "гуманитарную паузу", начиная с 21 апреля. Об этом сообщает МИД Украины.

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"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя", — заявило украинское ведомство.

МИД также призвал Россию прекратить нападения на гражданские объекты Украины и обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала к населению.

"Блокады российскими военными украинских городов, в частности Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям. Россия должна немедленно прекратить эти блокады", — говорится в заявлении МИД.

По данным ООН, из-за боевых действий в Украине с 24 февраля по 18 апреля 2022 года погибло больше двух тысяч мирных жителей.

При этом в Мариуполе усиливается гуманитарная катастрофа, а с 18 апреля людям будет запрещено находиться на улице без специального пропуска. Это приведет к тому, что люди даже не смогут получить продукты.