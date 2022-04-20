Генсек ООН Гутерреш ініціював чотириденну "гуманітарну паузу" з 21 квітня

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш запропонував запровадити в Україні Великодню "гуманітарну паузу", починаючи з 21 квітня. Про це повідомляє МЗС України.

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"Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза необхідна для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають залишити небезпечні зони можливих бойових дій, що тривають, і в першу чергу з багатостраждального Маріуполя", — заявило українське відомство.

МЗС також закликало Росію припинити напади на цивільні об'єкти України та забезпечити безпечний та безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях гуманітарного персоналу до населення.

"Блокади російськими військовими українських міст, зокрема Маріуполя, ще більше загострюють і без того критичну гуманітарну ситуацію для цивільного населення та перешкоджають евакуаційним зусиллям. Росія має негайно припинити ці блокади", - йдеться у заяві МЗС.

За даними ООН, через бойові дії в Україні з 24 лютого по 18 квітня 2022 року загинуло понад дві тисячі мирних жителів.

При цьому у Маріуполі посилюється гуманітарна катастрофа, а з 18 квітня людям буде заборонено перебувати на вулиці без спеціальної перепустки. Це призведе до того, що навіть не зможуть отримати продукти.