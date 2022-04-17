Російські окупанти обстріляли Золоте, двоє людей загинули, четверо поранені (ВІДЕО)

Сьогодні, 17 квітня, російські військові відкрили вогонь у центрі міста Золоте Луганської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в результаті обстрілів щонайменше двоє людей загинули і четверо поранені.

"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поруч нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновано два поверхи – снаряди пройшли навиліт. Є щонайменше двоє загиблих городян, ще четверо поранені з різним ступенем тяжкості", – написав Гайдай.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 квітня російські війська завдали артилерійських ударів по нових районах Сєвєродонецька, а вранці обстріляли Кремінну.

В результаті обстрілів троє людей загинули і 20 отримали поранення.

Раніше голова Луганської ОВА заявив, що російські війська почнуть наступ на донецько-луганському напрямку, як тільки закінчаться дощі.

У зв'язку з цим Гайдай вкотре звернувся до жителів регіону та попросив не зволікати з евакуацією.