Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські окупанти обстріляли Золоте, двоє людей загинули, четверо поранені (ВІДЕО)

Російські окупанти обстріляли Золоте, двоє людей загинули, четверо поранені (ВІДЕО)
Фото: скріншот відео Telegram/Сергій Гайдай

Сьогодні, 17 квітня, російські військові відкрили вогонь у центрі міста Золоте Луганської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в результаті обстрілів щонайменше двоє людей загинули і четверо поранені.

"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поруч нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновано два поверхи – снаряди пройшли навиліт. Є щонайменше двоє загиблих городян, ще четверо поранені з різним ступенем тяжкості", написав Гайдай.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 квітня російські війська завдали артилерійських ударів по нових районах Сєвєродонецька, а вранці обстріляли Кремінну.

В результаті обстрілів троє людей загинули і 20 отримали поранення.

Раніше голова Луганської ОВА заявив, що російські війська почнуть наступ на донецько-луганському напрямку, як тільки закінчаться дощі.

У зв'язку з цим Гайдай вкотре звернувся до жителів регіону та попросив не зволікати з евакуацією.

Автор:
Дмитро Нарожний