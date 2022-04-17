Российские войска обстреляли Северодонецк и Кременную (ФОТО)

В ночь с 16 на 17 апреля российские войска нанесли артиллерийские удары по новым районам Северодонецка, а утром обстреляли Кременную

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, большую часть жилищного фонда враг уничтожил за последние полтора месяца.

"Однако обстрелы нашего самого молодого в области города не утихают. В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов загорелись три многоэтажки на одной улице. Еще одна – поодаль. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о жертвах уточняются", – написал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске, а его владельца пожарные успели эвакуировать.

Кроме этого, утром 17 апреля российская армия нанесла артиллерийский удар по городу Кременная Луганской области.

По словам Гайдая, в результате обстрела есть, по меньшей мере, один человек получил ранения.

"Раненый уже доставлен в больницу. Он получил телесные повреждения средней тяжести. Убытки в жилом фонде устанавливаются", – написал Гайдай.

Ранее глава Луганской ОВА заявил, что российские войска начнут наступление на донецко-луганском направлении, как только закончатся дожди.

В связи с этим, Гайдай в очередной раз обратился к жителям региона и попросил не медлить с эвакуацией.

Напомним, 16 апреля российские военные обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске Луганской области.

При этом, топлива на предприятии не было, а в результате обстрела горели остатки нефтяного шлама.