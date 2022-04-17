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Російські війська обстріляли Сєвєродонецьк та Кремінну (ФОТО)

Російські війська обстріляли Сєвєродонецьк та Кремінну (ФОТО)

У ніч із 16 на 17 квітня російські війська завдали артилерійських ударів по нових районах Сєвєродонецька, а вранці обстріляли Кремінну.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Фото 2 — Російські війська обстріляли Сєвєродонецьк та Кремінну (ФОТО)

За його словами, велику частину житлового фонду ворог знищив за останні півтора місяці.

Фото 3 — Російські війська обстріляли Сєвєродонецьк та Кремінну (ФОТО)

"Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають. У ніч з 16 на 17 квітня після влучення снарядів спалахнули три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна - на відстані. Рятувальники виїхали на об'єкти відразу, як тільки росіяни припинили вогонь. Зафіксовано численні загоряння квартир. Інформація про жертв уточнюються", - написав Гайдай.

Фото 4 — Російські війська обстріляли Сєвєродонецьк та Кремінну (ФОТО)

Глава ОВА додав, що ввечері ще один будинок ворог знищив у Новодружні, а його власника пожежники встигли евакуювати.

Крім цього, вранці 17 квітня російська армія завдала артилерійського удару по місту Кремінна Луганської області.

Фото 5 — Російські війська обстріляли Сєвєродонецьк та Кремінну (ФОТО)

За словами Гайдая, в результаті обстрілу є щонайменше одна людина отримала поранення.

"Поранений вже доставлений до лікарні. Він отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Збитки у житловому фонді встановлюються", - написав Гайдай.

Раніше глава Луганської ОВ заявив, що російські війська почнуть наступ на донецько-луганському напрямку, як тільки закінчаться дощі.

У зв'язку з цим, Гайдай вкотре звернувся до жителів регіону та попросив не зволікати з евакуацією.

Нагадаємо, 16 квітня російські військові обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську на Луганщині.

При цьому палива на підприємстві не було, а в результаті обстрілу горіли залишки нафтового шламу.

Автор:
Дмитро Нарожний