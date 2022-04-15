Війська РФ безуспішно атакують на Донбасі

Російські військові продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України та намагаються просунутися у Луганській області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

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На Південнобузькому напрямку окупанти зміцнюють позиції, поповнюють запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, проводять за допомогою безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна та Рубіжне. Але ЗСУ успішно обороняються.

Так, на території Донецької та Луганської областей за останні українські війська відбили вісім атак ворога, знищили чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти, одну артилерійську систему супротивника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що у майбутній битві за Донбас російські війська спробують оточити 44 тисячі українських військових та окупувати всю територію Донецької та Луганської областей.

При цьому голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців населених пунктів області, які на сьогодні залишаються під контролем українських військ, терміново евакуюватися.