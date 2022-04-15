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Войска РФ безуспешно атакуют на Донбассе
Российские военные продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины и пытаются продвинуться в Луганской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ
На Южнобужском направлении оккупанты укрепляют позиции, пополняют запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, проводят при помощи беспилотных летательных аппаратов.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Но ВСУ успешно обороняются.
Так, на территории Донецкой и Луганской областей за последние украинские войска отбили восемь атак врага, уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, одну артиллерийскую систему противника.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что в предстоящей битве за Донбасс российские войска попытаются окружить 44 тысячи украинских военных и оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
При этом глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться.