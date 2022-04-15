Войска РФ безуспешно атакуют на Донбассе

Российские военные продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины и пытаются продвинуться в Луганской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ

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На Южнобужском направлении оккупанты укрепляют позиции, пополняют запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, проводят при помощи беспилотных летательных аппаратов.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивает на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Но ВСУ успешно обороняются.

Так, на территории Донецкой и Луганской областей за последние украинские войска отбили восемь атак врага, уничтожили четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, одну артиллерийскую систему противника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что в предстоящей битве за Донбасс российские войска попытаются окружить 44 тысячи украинских военных и оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

При этом глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться.